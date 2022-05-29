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Китай перестал быть ключевым торговым партнером Индии

Минторговли Индии: США обогнали Китай и стали крупнейшим торговым партнером страны

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Ирина Ясина

В списке торговых партнеров Индии первое место стали занимать США, вместо Китая, передает Times Of India со ссылкой на данные индийского министерства торговли.

«В 2021-22 годах двусторонний товарооборот между США и Индией составил $119,42 млрд против $80,51 млрд в 2020-21 годах. <...> В течение 2021-22 годов объем двусторонней торговли Индии с Китаем составил $115,42 млрд по сравнению с $86,4 млрд в 2020-21 годах», — отметили в ведомстве.

Экспорт в США за пару лет увеличился до с 51,62 до 76,11 млрд (в Китай — с 21,18 до 21,25 млрд), импорт в Штаты вырос с 29 до 43,31 млрд (в Китай — с 65,21 до 94,16 млрд).

Издание объясняет, что в ближайшие годы темпы торговых отношений Индии и США будут только увеличиваться. Согласно информации министерства, индийские поставщики экспортируют фармацевтическую продукцию, ювелирные изделия, легкие масла и нефтепродукты, замороженные креветки, готовые изделия и не только. Импортирует Индия такие товары и ресурсы, как нефть, необработанные алмазы, сжиженный природный газ, золото, уголь, миндаль и так далее.

Ранее министерство торговли и промышленности Индии сообщало, что индийский кабмин принял решение ввести полный запрет на вывоз пшеницы из страны.

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