Алжир и Китай решили договориться о разделе нефтедобычи на сумму $490 млн

Нефтегазовая группа из Алжира Sonatrach и нефтегазовая компания из Китая Sinopec Oil & Gas Limited (SOOGL) решили разделить нефтедобычу на сумму $490 млн. Об этом в Twitter сообщило Алжирское агентство новостей APS.

«Sonatrach и Sinopec Oil & Gas Limited (SOOGL) подписали соглашения о разделе нефтедобычи на сумму $490 млн на юго-восточном участке Алжира», — отметили в публикации.

В агентстве добавили, что контракт был заключен на 25 лет. По его условиям должна быть реализована добыча нефти на участке Зарзаитине в провинции Иллизиа в объеме 95 млн баррелей.

24 мая Bloomberg сообщил, что поставки российской нефти марки ESPO в Китай в мае выросли до рекордных 1,1 млн баррелей в сутки. Аналитики компании Vortexa Ltd. отметили, что в мае 20 из 21 танкера, которые были загружены в порту Козьмино в Находке, направились в Китай.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что Москва и Пекин обсуждают вопросы с закупками нефти.