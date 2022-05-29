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Китайская Unipec наняла не менее 10 танкеров для доставки нефти из России в мае

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Крупнейший китайский нефтетрейдер Unipec решил нанять минимум 10 танкеров для доставки нефти из России в страну. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

China International United Petroleum & Chemical Co., более известная как Unipec, в мае зафрахтовала не менее 10 танкеров для перевозки российской нефти марки ESPO, отгружаемой из порта Козьмино в Приморском крае, сообщил источник агентства.

Аналитики посчитали, что сумма забронированных судов в мае в пять раз выше показателей месяцем ранее. При этом в самой Unipec от комментариев отказались.

26 мая Bloomberg сообщил, что Китай намерен принять в мае почти всю нефть, которая поставляется по российскому трубопроводу ВСТО (Восточная Сибирь — Тихий океан). В агентстве указали, что из-за сокращения числа судовладельцев, которые готовы перевозить нефть из России, покупатели стали прибегать к «креативным» мерам решения вопроса транспортировки. Например, все чаще стали использоваться небольшие суда с последующей перегрузкой.

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