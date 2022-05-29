Рогозин высмеял слова фон дер Ляйен о «вынужденной» закупке российской нефти

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В ходе беседы с телеканалом MSNBC глава ЕК заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент РФ Владимир Путин «не заработал еще больше». Фон дер Ляйен отметила, что Европа с течением времени полностью откажется от энергоносителей из России, однако не пояснила, когда именно это произойдет.

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы не смог на ней заработать ещё больше», — заявил Рогозин.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС. По мнению Борреля, обсуждение займет «еще одну неделю или две». Подробнее — в материале заявлял.