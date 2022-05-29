Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Тренер «Реала» Анчелотти первым в истории выиграл Лигу чемпионов четыре... 02:31
Президент Гондураса назвала условие участия в Саммите Америк 02:20
Аршавин о беспорядках во время финала Лиги чемпионов: Франция не справилась 02:10
Фигуристка Косторная выступила на публике в роли певицы 01:54
В США заявили, что вступление Украины в ЕС невыгодно союзу 01:52
СМИ: власти Болгарии переводят украинских беженцев из отелей... 01:49
Путин подписал закон об обязательном формировании электронной путевки 01:26
УЕФА выступил с заявлением о задержке начала финала Лиги чемпионов 01:25
RND: депутаты немецкого Бундестага поссорились с Минобороны из-за поставок оружия... 01:20
«Ливерпуль» запросил расследование организации финала Лиги чемпионов 01:10
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Рогозин высмеял слова фон дер Ляйен о «вынужденной» закупке российской нефти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В ходе беседы с телеканалом MSNBC глава ЕК заявила, что Евросоюз вынужден закупать российскую нефть, чтобы президент РФ Владимир Путин «не заработал еще больше». Фон дер Ляйен отметила, что Европа с течением времени полностью откажется от энергоносителей из России, однако не пояснила, когда именно это произойдет.

«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы не смог на ней заработать ещё больше», — заявил Рогозин.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС. По мнению Борреля, обсуждение займет «еще одну неделю или две». Подробнее — в материале заявлял.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть