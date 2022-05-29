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Правительство России утвердило правила субсидирования грузовых авиаперевозок

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Toby Melville/Reuters

Правительство России утвердило правила субсидирования авиакомпаний, которые занимаются грузовыми перевозками. Соответствующее постановление размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, субсидии будут выплачиваться после проведения отбора на основании заявок на возмещение операционных расходов. Кроме того, они будут предоставляться на основе соглашения о назначении субсидии между Федеральным агентством воздушного транспорта с российским авиаперевозчиком в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, которую утвердил Минфин РФ.

Для осуществления отбора Федеральное агентство воздушного транспорта в срок до 10 рабочих дней после доведения до него лимитов бюджетных обязательств опубликует на портале объявление, в котором будут прописаны сроки проведения отбора, наименование почтового адреса и адреса электронной почты, цели предоставления субсидий, требования к участникам отбора, порядок подачи заявок и список требований, а также условия признания победителей.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России предложило правительству урезать авиакомпаниям «несправедливо большие» льготы на авиакеросин.

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