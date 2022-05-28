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Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти»

СБУ инициировала арест активов «Роснефти» стоимостью около 677 тысяч долларов

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале о том, что инициировала процедуру ареста активов российской нефтяной компании «Роснефть».

«СБУ инициировала арест активов «Роснефти» в Украине», — говорится в сообщении.

Спецслужба отмечает, что служба заблокировала деятельность энергокомпании, входившей в российскую группу «Роснефть».

Помимо этого, она арестовала ее денежные активы размером 20 млн гривен (примерно $677 тыс.), а также приостановила действие ее лицензии на электроснабжение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам заключить многосторонний договор, предусматривающий конфискацию активов России за рубежом и их передачу «всем пострадавшим от российской агрессии».

По его словам, подобное соглашение позволит арестовать или заморозить средства и имущество в юрисдикциях государств-партнеров, «а затем конфисковать и направить в специально созданный фонд, из которого все пострадавшие от российской агрессии смогут получить соответствующую компенсацию».

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