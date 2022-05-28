Титов: владелец McDonald's ведет переговоры о переходе под новый бренд

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что российский владелец ресторанов McDonald's проводит переговоры об их переходе на работу под новым брендом. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я знаю, что там ведутся переговоры с франчайзи, чтобы их всех перенаправить на новый бренд. Постепенно-постепенно вопросы уходят», — сказал он.

Он выразил надежду, что новый владелец сохранит уровень качества еды, которую предлагал McDonald's.

«Но я хочу сказать, что там самым важным была цена. Компания выстроила эффективную бизнес-модель — никаких лишних издержек не было вообще. В этом смысле они и знамениты на весь мир. Хотелось бы, чтобы новые владельцы сохранили ее и сумели быть так же конкурентоспособны», — добавил Титов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) получила ходатайство от компании «Клуб Отель» о покупке российского подразделения McDonald's — «Макдоналдс Корпорейшн».

Как говорится в заявлении, ФАС в установленном порядке изучит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания.

Также стало известно, что рестораны McDonald's под новым брендом планируют вернуться к работе в России 12 июня. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, меню ресторанов на 95% останутся без изменений.