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Силуанов счел «экзотической мерой» отказ США продлевать лицензию на оплату госдолга

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отказ Минфина США продлевать России лицензию на оплату государственного долга является «экзотической мерой». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что такое решение американского ведомства является продолжением «недружественных мер», которые страны Запада принимают в отношении РФ.

«В данном случае это очень экзотическая, странная мера, я бы сказал. Поскольку западные страны, в первую очередь, не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что таких прецедентов раньше не было.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что у России в настоящее время достаточно средств на выплату внешнего долга, а в ответ на «долговой шантаж» со стороны США РФ отправится в мировые суды.

На этой неделе стало известно, что Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.

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