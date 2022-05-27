Силуанов счел «экзотической мерой» отказ США продлевать лицензию на оплату госдолга

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отказ Минфина США продлевать России лицензию на оплату государственного долга является «экзотической мерой». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Министр отметил, что такое решение американского ведомства является продолжением «недружественных мер», которые страны Запада принимают в отношении РФ.

«В данном случае это очень экзотическая, странная мера, я бы сказал. Поскольку западные страны, в первую очередь, не дают своим инвесторам получать деньги по вложениям в российские бумаги», — сказал Силуанов.

Он также отметил, что таких прецедентов раньше не было.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов заявил, что у России в настоящее время достаточно средств на выплату внешнего долга, а в ответ на «долговой шантаж» со стороны США РФ отправится в мировые суды.

На этой неделе стало известно, что Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.