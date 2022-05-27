Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Федосеева-Шукшина упрекнула младшую дочь за отсутствие звонка в День Победы 12:28
В МИД Испании заявили, что НАТО пока не планирует предлагать Украине членство... 12:27
Российские IT-гиганты выступили против вмешательства государства в работу новостных... 12:25
Принадлежавшая Шону Коннери картина Пабло Пикассо ушла с молотка за £17,7... 12:23
Суд отклонил апелляцию певицы Шакиры по делу о налоговом мошенничестве 12:21
Губернатор Приморья обвинил депутатов-коммунистов в действиях, порочащих армию РФ 12:20
«Как же больно»: жена Гуфа описала впечатления от родов 12:19
Финляндия против вступления Украины в ЕС на особых условиях 12:18
Семин оценил влияние новости об уходе Шварца из «Динамо»... 12:14
В Хабаровском крае годовалые близнецы умерли от отравления неизвестным ядом 12:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Экономист рекомендовал россиянам хранить 80% сбережений в рублях

Экономист Никита Масленников заявил, что до 80% своих денег нужно хранить в рублях

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Для того, чтобы сохранить свои сбережения, на данный момент деньги лучше хранить в рублях и дополнительно еще в трех валютах. Об этом заявил политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с URA.RU.

Он рекомендует хранить до 80% сбережений в рублях, а оставшиеся 20% в трех разных валютах: долларах, евро и швейцарский франках. При этом экономист отметил, что валюта Швейцарии является абсолютно надежной.

Масленников пояснил, что санкции могут стать триггером нового глобального кризиса. Неизвестно, как отреагируют все курсы на эти события, но «мало не покажется никому».

По его мнению, если вкладываться в рубли, то можно надеяться, что власти России защитят сбережения.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности страны на фоне укрепления рубля.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ЦБ увеличить страховые гарантии для вкладчиков с рублевыми депозитами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть