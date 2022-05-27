Экономист рекомендовал россиянам хранить 80% сбережений в рублях

Для того, чтобы сохранить свои сбережения, на данный момент деньги лучше хранить в рублях и дополнительно еще в трех валютах. Об этом заявил политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с URA.RU.

Он рекомендует хранить до 80% сбережений в рублях, а оставшиеся 20% в трех разных валютах: долларах, евро и швейцарский франках. При этом экономист отметил, что валюта Швейцарии является абсолютно надежной.

Масленников пояснил, что санкции могут стать триггером нового глобального кризиса. Неизвестно, как отреагируют все курсы на эти события, но «мало не покажется никому».

По его мнению, если вкладываться в рубли, то можно надеяться, что власти России защитят сбережения.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк не видит угроз для финансовой стабильности страны на фоне укрепления рубля.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ЦБ увеличить страховые гарантии для вкладчиков с рублевыми депозитами.