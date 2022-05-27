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Фермеры с юга Украины выразили желание поставлять продукцию в Москву и Петербург

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В Херсонской области фермеры хотят начать поставлять свою продукцию в Москву и Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

«Они (фермеры Херсонской области) стремятся сейчас выйти на рынок РФ: это Москва, Санкт-Петербург, <...> потому что у нас объемы очень большие», — сказал Стремоусов.

По его словам, в Крым уже поставляют продукты для супового и борщевого наборов. В целом фермеры удовлетворили потребности потребителей на рынке Крыма. Цены в регионе тоже стабилизированы.

В марте Минобороны России сообщило, что страна установила полный контроль в регионе. В апреле в Херсонской области сформировали военно-гражданскую администрацию. Ее представители выразили желание войти в состав России.

Ранее 27 мая Стремоусов сказал, что в Херсонской области появится МВД в виде отдельной структуры, которая будет подчиняться военно-гражданской администрации (ВГА).

По его словам, в настоящее время Военно-гражданский комендант подписывает документ о создании органа.

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