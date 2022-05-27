Найден способ избежать дефолта в России

После того как власти США не стали продлевать истекшую лицензию, позволявшую Минфину России обслуживать долларовые обязательства перед иностранными инвесторами, западные участники рынка начали говорить о потенциальном дефолте России по внешнему госдолгу. При этом у Москвы есть способ избежать этот сценарий, пишет РБК.

В документации всех российских облигаций прописано условие «Возмещение в другой валюте» (Currency Indemnity). В теории оно открывает способ платить в рублях без объявления дефолта, однако выплата в альтернативной валюте возможна только «в результате судебного решения, приказа суда любой юрисдикции или какого-либо иного решения». В этом случае платежное обязательство будет выполнено, если инвестор в ближайший возможный день сможет обменять полученное количество другой валюты на доллары в причитающемся размере.

Еще один пункт — «Выплата в альтернативных валютах» (Alternative Payment Currency) — содержится в бумагах, выпущенных с 2018 года, и допускает законные выплаты в рублях, если, к примеру, санкции препятствуют платежу в оригинальной валюте.

Ранее Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего, в американских долларах. Этот документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям. Срок действующей лицензии начался в марте и завершился 25 мая.