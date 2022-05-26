Глава ИМЭМО РАН считает правильной подачу «Роснефтью» иска к Минфину США

Российские нефтегазовые компании обязательно должны ответить на безобразные обвинения должностных лиц США в причастности к контрабанде иранской нефти, и «Роснефть» поступает совершенно правильно, намереваясь подать в суд на Минфин США, хотя успех подобного разбирательства в существующих политико-идеологических реалиях будет затруднен, полагает директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, член-корреспондент РАН Федор Войтоловский.

«Судя по косвенным признакам и по тому, что просачивалось в СМИ, можно предположить, что американцы рассматривали комплексный вариант действий по Ирану. Во-первых, предложить Ирану двухстороннее или многостороннее соглашение, которое воспроизводило бы в новом качестве большинство из позиций совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. При этом американцы, конечно, были в первую очередь заинтересованы в двухсторонних договоренностях, а не в том, чтобы иметь многосторонние обязательства и участие других игроков, включая Россию, в решении вопроса об иранской ядерной программе», — говорит эксперт.

По его словам, американцы мыслят в категориях пакетных решений, и можно предположить, что был план призван создать условия для того, чтобы американские компании могли вернуться на иранский рынок, прежде всего начать добычу в Иране или могли бы обеспечить экспорт иранской нефти на европейский рынок, чтобы заменить российскую нефть в Европе. В этом отношении американцы, по всей видимости, хотели разменять некий компромисс по иранской ядерной программе, плюс, возможно, по иранской ракетной программе, на некие договоренности об облегчении режима поставок иранской нефти и снятии части санкций, рассуждает Войтоловский. Но, по всем признакам, эта затея не удалась, потому что наблюдается резкое ужесточение санкций в отношении Корпуса стражей исламской революции, обращает внимание он.

«Американцы в данном случае играют шахматную партию, рассчитанную на подобное пакетное решение. Отсюда и эти ни на чем не основанные обвинения —нужно было найти виноватых, и, как всегда, виновата оказалась Россия. Хотя я уверен, что, если подобные схемы по контрабанде иранской нефти существуют, то там и без России достаточно игроков, которые могут этим заниматься. Конечно же, Иран заинтересован в том, чтобы в обход санкций осуществлять и финансовые транзакции, и торговые операции, и действительно на иранскую нефть, наверное, много покупателей, но нет никаких доказательств, что Россия имеет к подобным схемам хоть какое-то отношение. И эти обвинения носят совершенно огульный характер», — уверен эксперт.

Глава ИМЭМО РАН считает, что это попытка обвинить Россию и одновременно обвинить Китай — в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена говорилось, что Россия вместе с Китаем и в его интересах якобы осуществляет эти операции по контрабанде иранской нефти. То есть это не только попытка вывести Россию из игры по совместному всеобъемлющему плану действий и решению иранской ядерной проблемы, но и дискредитировать Китай, у которого свой взгляд на эти сюжеты, отмечает Войтоловский.

«В нормальной системе координат судебный иск был бы оправдан, и его был бы смысл подавать сразу на нескольких направлениях: и в международные судебные органы, и в органы арбитража, и в американские судебные инстанции, первостепенные для государственных ведомств США. Но мы сейчас в искаженной системе координат, мы сейчас в состоянии конфронтации с США и их союзниками в Европе, поэтому механизмы арбитража, которые обычно используются в таких разбирательствах, очень затруднительно использовать», — предупреждает эксперт.

По его словам, присутствует очень серьезный политико-идеологический негативный фон, и Россия априори всегда виновата в этом контексте — ее в любом случае будут рассматривать как страну, которая сама не может выступать субъектом обвинения, а должна постоянно оправдываться и объяснять, в чем же она виновата. Тем не менее само вынесение на публичное обсуждение очень полезно, и в этом смысле «Роснефть» действует совершенно правильно, уверен эксперт. «Инициировать судебное разбирательство необходимо, но рассчитывать на некую объективность при таком судебном разбирательстве очень трудно. С этим возникнут большие трудности. Но то, что отвечать на эти абсурдные обвинения нужно, — это однозначно», — заключил он.