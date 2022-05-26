Набиуллина предложила поднять порог контроля сделок до 1 млн рублей

Руководство российского Центробанка предложило повысить порог обязательного контроля со стороны Росфинмониторинга сделок до 1 млн рублей. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями Ассоциацией банков России (АБР), пишет ТАСС.

Порог контроля со стороны ведомства для рынка недвижимости хотят повысить до 5 млн рублей.

«Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тыс. рублей до 1 млн рублей, а по недвижимости — с 3 млн до 5 млн рублей», — сказала Набиуллина.

По словам главы регулятора, в планах проведение ревизии операций, которые подлежат обязательному контролю. По некоторым из них контроль могут не вводить.

Набиуллина добавила, что Центробанк намеревается создать отраслевой центр компетенции по импортозамещению ПО (программного обеспечения) на базе организаций кредитно-финансовой сферы.

Ранее 26 мая Набиуллина заявила, что Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности страны в результате укрепления курса рубля.