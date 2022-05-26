Медведев: бизнес кошмарят до сих пор

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что российский бизнес «кошмарят до сих пор». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Произнес-то произнес, а кошмарят до сих пор», — заявил Медведев на заседании форума «Единой России» «Предпринимательство в новой экономической реальности».

В 2008 году Медведев, будучи на тот момент президентом Российской Федерации, на совещании в Гагарине (Смоленская область), посвященном вопросам развития малого и среднего бизнеса призвал перестать «кошмарить бизнес».

Ранее Медведев заявил, что иностранные компании, которые ранее приостановили деятельность в России, а теперь хотят вернуться, испугались убытков на российском рынке из-за импортозамещения.

По словам политика, иностранные представительства расписались в неэффективности своих решений о прекращении работы в России, «косясь на неумные решения своих правительств» и теперь заявляют о готовности исправить ошибки, если для них будет «найден выход».

Медведев подчеркнул, что им стало страшно, когда на горизонте появился параллельный импорт с возможностью «купить что хочешь», но мимо официальных дистрибьюторов.