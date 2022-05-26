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Силуанов заявил, что у России достаточно средств для выплаты внешнего долга

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что у страны достаточно валют и ресурсов для оплаты внешнего долга. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, Россия предложит инструмент, чтобы все держатели ее госдолга получили выплаты.

«Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдем такую форму», — добавил он.

Ранее Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, следует из заявления на сайте американского ведомства.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта — после заморозки части валютных резервов ЦБ России — выпустило отдельную лицензию, которая позволяла Москве платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений банкам США.

С тех пор российский Минфин провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах. Срок действия этой лицензии, которую Минфин США не планирует продлевать, истекает 25 мая.

По данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у страны 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

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