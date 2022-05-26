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Сбер хочет наладить ESG-сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Азиатско-Тихоокеанский регион интересен Сберу для реализации многих перспективных моделей трансграничного сотрудничества: совместных инвестиций в зеленые проекты, присоединения к проектам в области декарбонизации и выпуску зеленых облигаций на биржах стран региона, заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Выступая на мероприятии Российской ассоциации содействия (РАС) ООН в рамках 78-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), Завьялова подчеркнула, что сейчас очень важным становится движение к прямому сотрудничеству на уровне бизнеса и регионов. По ее мнению, развитие общих подходов к таксономии и другим элементам ESG-инфраструктуры между Россией и странами АТР ускорит достижение общих для планеты и людей целей устойчивого развития.

Таким образом, синхронизация принципов зеленых финансов — естественный путь, и уже есть интересная практика, наработанная между Китаем и Евросоюзом, уверена старший вице-президент Сбербанка.

«С нашей точки зрения, мир должен двигаться в сторону гармонизации подходов и создания единого взаимосвязанного пространства зеленых финансов — сначала на региональном, а потом на международном уровне. Россия активно развивает рынок зеленых финансов, в том числе, в сотрудничестве с нашими ближайшими партнерами из ЕАЭС, продвигая проекты зеленой таксономии, общей системы торговли углеродными единицами. В нашей стране в прошлом году рынок зеленого финансирования существенно вырос, и во многом благодаря Сберу. Мы готовы сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами», — сообщила она.

Азиатско-Тихоокеанский регион, крупнейший в мире по числу жителей, демонстрирует быстрый прогресс в части зеленой и социально-ответственной экономики, в том числе, — в сфере возобновляемой энергетики. 48% всех зеленых финансов на планете сегодня сосредоточено в АТР и рост этого сектора происходит намного быстрее, чем в других макрорегионах. Число подписантов принципов ответственного инвестирования ООН (Principles for Responsible Investment) в Азии растет на 20–25% в год последние пять лет.

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