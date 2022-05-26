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«Аэрофлот» получил премию «Крылья России» как лидер пассажирских симпатий

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«Аэрофлот» одержал победу в ключевой номинации национальной авиационной премии «Крылья России» имени Евгения Чибирева — «Российская авиакомпания года — лидер пассажирских симпатий», сообщает пресс-служба перевозчика.

Торжественная церемония награждения лауреатов по итогам 2021 года прошла в Москве. Победителя в номинации «Лидер пассажирских симпатий» определяли россияне, путешествующие воздушным транспортом – онлайн-голосование проходило на сайте премии с 10 января по 30 апреля 2022 года. «Аэрофлот» становится лидером симпатий пассажиров второй год подряд.

Авиакомпания также получила специальный диплом «За вклад в развитие воздушного транспорта» — за неизменную роль флагмана российского рынка авиаперевозок. В этой номинации отмечены авиакомпании, которые внесли индивидуальный и долгосрочный вклад в развитие различных сфер деятельности гражданской авиации, а также в поддержание связанности и доступности регионов России.

Национальная авиационная премия «Крылья России» была основана в 1997 году. Ею поощряются авиакомпании и аэропорты, повышающие глобальную конкурентоспособность отрасли, поднимающие планку качества авиаперевозок, привносящие на рынок новые технологии, а также авиапредприятия, работающие над развитием маршрутной сети страны и повышением доступности авиаперевозок для населения.

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