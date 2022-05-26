Нефтяники могут получить за пять месяцев рекордные ₽1,2 трлн в качестве выплат

В период с января по май 2022 года нефтяные компании России могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива рекордные 1,2 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсант».

Выплаты за пять месяцев в размере 1,2 трлн руб. почти в два раза выше выплат за весь прошлый год. Несмотря на то, что цены на топливо внутри страны снижаются из-за проблем с экспортом, Минфин не собирается отказываться от субсидий.

В ведомстве сообщили, что размер компенсаций нефтекомпаниям по демпферу (механизм сдерживания цен топлива на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть) за поставки бензина и дизтоплива в мае будет на уровне 240 млрд руб. Такие же выплаты были и в апреле. При этом самыми большими были выплаты за март, когда на фоне роста цен и ослабления рубля нефтекомпании получили 451 млрд руб. компенсаций. В январе и феврале же в общей сумме было получено 267 млрд руб.

По мнению аналитика «Петромаркета» Анны Лишневецкой, демпфирующие надбавки практически полностью компенсируют потери нефтекомпаний, которые произошли после снижения оптовой цены внутри России ниже реальной экспортной.

19 мая нефтяные компании России попросили увеличить с 5% до 30% норматив сжигания попутного газа без штрафов из-за невозможности его куда-либо деть ввиду санкций.