Аналитик Карпунин заявил об укреплении рубля из-за снижения объемов импорта на 50%

На укрепление курса рубля больше всего повлияло снижение доли импорта на 50%. Об этом «Прайм» заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Рубль находится под влиянием сразу нескольких факторов. Прежде всего, это снижение доли импорта, связанное как с ограничением на ввоз некоторых товаров в страну, так и с нарушением логистических цепочек. По некоторым оценкам, объем импорта в апреле мог сократиться почти на 50%», — отметил Карпунин.

По его словам, из-за этого наблюдается резкое сокращение спроса на валюту со стороны импортеров из России. При этом страна все еще продолжает экспортировать за рубеж сырьевые товары, которые не попали под санкции. Высокие цены на сырье обеспечивают приток валюты в больших объемах.

Он добавил, что после мартовских особых мер валютного контроля со стороны Центробанка и других факторов, вместе с западными санкциями, привели к многократному сокращению «функционала» долларов и евро.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс укрепления рубля постоянно обсуждается на экономических совещаниях с главой государства Владимиром Путиным. Песков добавил, что также внимательно за процессом следит правительство России.