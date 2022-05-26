Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Посол ЛНР Мирошник сообщил о нахождении в Донбассе 8 тысяч украинских... 08:50
«Ъ» сообщил об усилении контроля за блокировками запрещенных ресурсов 08:48
Axios: советники Байдена тайно посетили Саудовскую Аравию ради контрактов по нефти 08:39
Ваноли — о сезоне «Спартака»: не сказал бы, что его нужно выбросить... 08:37
ФАС заподозрила Сибирскую генерирующую компанию в завышении цен... 08:34
Представитель Запорожской ВГА сообщил, что Украина навсегда потеряла выход... 08:29
В Нидерландах заявили о готовности помочь вывезти зерно с Украины 08:27
В Тюмени школьницу затравили одноклассники из-за диагноза ВИЧ 08:25
В Красноярске мужчина спас из ледяной воды женщину и ее трехлетнего сына 08:24
Рогозин: представители Европейского космического агентства пытаются разрушить... 08:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Карпунин заявил об укреплении рубля из-за снижения объемов импорта на 50%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На укрепление курса рубля больше всего повлияло снижение доли импорта на 50%. Об этом «Прайм» заявил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Рубль находится под влиянием сразу нескольких факторов. Прежде всего, это снижение доли импорта, связанное как с ограничением на ввоз некоторых товаров в страну, так и с нарушением логистических цепочек. По некоторым оценкам, объем импорта в апреле мог сократиться почти на 50%», — отметил Карпунин.

По его словам, из-за этого наблюдается резкое сокращение спроса на валюту со стороны импортеров из России. При этом страна все еще продолжает экспортировать за рубеж сырьевые товары, которые не попали под санкции. Высокие цены на сырье обеспечивают приток валюты в больших объемах.

Он добавил, что после мартовских особых мер валютного контроля со стороны Центробанка и других факторов, вместе с западными санкциями, привели к многократному сокращению «функционала» долларов и евро.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс укрепления рубля постоянно обсуждается на экономических совещаниях с главой государства Владимиром Путиным. Песков добавил, что также внимательно за процессом следит правительство России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть