В Германии указали на неэффективность энергетических санкций против России

Немецкий экономист, советник Европарламента Даниэль Грос заявил, что санкции, введенные Западом в отношении финансового и энергетического секторов России, неэффективны, передает РИА «Новости».

Он рассказал в интервью Spiegel, что ограничения в банковской сфере будут эффективными лишь в краткосрочной перспективе, а Россия сможет заменить иностранные финансовые инструменты. В энергетической сфере Москва даже выиграла, так как ее доходы от сырьевого экспорта выросли, Европе же приходится переживать последствия санкций, в частности, резкого роста цен на нефть, отметил экономист.

При этом Грос указал, что у Европы нет четких путей достижения своих целей, в то время как Россия обладает огромными запасами нефти и газа и всегда найдет покупателей.

После начала спецоперации РФ на Украине ряд стран, в том числе США, Великобритания и другие, ввели санкции против России, рестрикции вызвали рост цен на энергоносители в США и Европе. Еврокомиссия также предложила добавить обход санкций в список преступлений в ЕС.