«Лукойл» закрыл сделку по покупке заправок и завода Shell в России

Российская нефтяная компания «Лукойл» закрыла сделку по покупке АЗС и завода смазочных материалов британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в России. Об этом сообщается на сайте российской компании.

«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России – сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», — отметили в пресс-службе.

По словам вице-президента по реализации нефтепродуктов «Лукойла» Максима Дондэ, по условиям сделки в компанию перейдут 350 сотрудников, которые продолжат свою работу.

Он добавил, что объекты Shell должны стать для «Лукойла» хорошим дополнением к текущим активам.

19 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила «Лукойлу» сделку по покупке активов компании Shell в России. Отмечается, что российской компании разрешили купить активы Shell с условием соблюдения требований по реализации нефтепродуктов на бирже.