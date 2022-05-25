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Аналитик Потавин призвал покупать доллары из-за возможного ослабления рубля

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Процесс укрепления рубля в скором времени может достичь пика, поэтому можно начать покупать валюту. Об этом «Прайм» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Краткосрочно курс рубля может и дальше продолжить трест на укрепление. Но еще раз упомяну, что нынешняя ситуация уникальна, а значит, со временем процесс нормализуется. Поэтому желающие приобрести валюту по выгодному курсу могут сделать это сейчас», — отметил Потавин.

По его словам, все какие-либо сильные изменения на валютном рынке со временем возвращаются к нормальным средним показателям. Поэтому рубль может вернуться к своим более слабым показателям в течении полутора или двух лет. При этом коррекция по валюте наступит значительно быстрее.

Он добавил, что сейчас можно покупать евро и доллары на бирже. Это связано с тем, что именно там курс минимум на 10% ниже, чем в обменниках. Однако пока непонятно как получить наличные, так как вывод с биржи пока запрещен. Поэтому остается надеяться на снятие ограничений Центробанком осенью.

23 мая в Минэкономразвития заявили, что укрепление курса рубля достигло предельных показателей. В Минэке добавили, что основную роль в процессе адаптации и укреплении курса рубля будет играть снижение ключевой ставки Центробанком.

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