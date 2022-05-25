Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Норвегия не будет голосовать за Вяльбе на выборах в совет FIS 05:19
Глава ВГА Запорожской области заявил, что регион после освобождения войдет в состав... 05:13
В Мексике разрешили несовершеннолетним делать аборт без согласия родителей 05:05
ЕС хочет упростить арест активов, попавших под санкции олигархов 05:04
30 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»... 04:53
В Китае указали на фактического виновника мирового продовольственного кризиса 04:41
Reuters: Франция заверила Украину, что она станет частью Евросоюза 04:39
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля 04:38
Стали известны детали разговора Мбаппе и Саркози перед подписанием нового контракта... 04:37
РБК: Минтруд предложил доплачивать работодателям за наем украинских беженцев 04:26
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

FT: мировой экономике грозит рецессия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Мировой экономике может грозить рецессия, пишет газета Financial Times.

В материале издания говорится, что перспективы экономического роста Китая осложнились карантинными мерами в попытке остановить рост заболеваемости, а Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад. В это же время жители Европы страдают от повышения стоимости жизни, а в развивающихся странах ситуация еще хуже, так как там нависла угроза продовольственного кризиса.

Автор отмечает, что каждая из этих проблем «отравляет» мировую экономику, которая еще восстанавливается после пандемии.

«Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально», — приводятся в материале слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.

Для разрешения этой ситуации министрам экономики и официальным лицам потребуется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации, резюмирует газета.

Ранее газета The Washington Post писала, что растущие страхи западных лидеров из-за глобального экономического спада усложняют введение новых санкций против России. В некоторых развивающихся странах из-за складывающейся ситуации может начаться голод. Помимо этого, в США и Европе продолжают расти цены на энергоресурсы, что повлияло на рекордную за 40 лет инфляцию. В WP также добавили, что, несмотря на большое количество введенных против России санкций, Евросоюз продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть