FT: мировой экономике грозит рецессия

Мировой экономике может грозить рецессия, пишет газета Financial Times.

В материале издания говорится, что перспективы экономического роста Китая осложнились карантинными мерами в попытке остановить рост заболеваемости, а Федеральная резервная система США рискует превратить процветание в спад. В это же время жители Европы страдают от повышения стоимости жизни, а в развивающихся странах ситуация еще хуже, так как там нависла угроза продовольственного кризиса.

Автор отмечает, что каждая из этих проблем «отравляет» мировую экономику, которая еще восстанавливается после пандемии.

«Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз все более чем реально», — приводятся в материале слова главного экономиста Института международных финансов Робина Брукса.

Для разрешения этой ситуации министрам экономики и официальным лицам потребуется задействовать все свое мастерство реагирования на сложные ситуации, резюмирует газета.

Ранее газета The Washington Post писала, что растущие страхи западных лидеров из-за глобального экономического спада усложняют введение новых санкций против России. В некоторых развивающихся странах из-за складывающейся ситуации может начаться голод. Помимо этого, в США и Европе продолжают расти цены на энергоресурсы, что повлияло на рекордную за 40 лет инфляцию. В WP также добавили, что, несмотря на большое количество введенных против России санкций, Евросоюз продолжает закупать энергоресурсы у Москвы, подпитывая ее деньгами.