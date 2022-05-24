Шредер отказался выдвигать свою кандидатуру в совет директоров «Газпрома»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер отклонил выдвижение своей кандидатуры в совет директоров «Газпрома». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Как сообщает агентство, Шредер заявил, что «давно отказался» от выдвижения своей кандидатуры в наблюдательный совет компании «Газпром» и даже проинформировал ее об этом.

В феврале 2022 года сообщалось, что Шредер может занять пост в совете директоров «Газпрома». В новом составе совета директоров он мог заменить председателя казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy Тимура Кулибаева. Собрание акционеров «Газпрома» пройдет 30 июня 2022 года в Санкт-Петербурге.

19 мая бундестаг лишил бывшего канцлера части привилегий, положенных экс-главам правительства.

20 мая Герхард Шредер и управляющий директор компании Nord Stream AG Маттиас Варниг сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти». После этого канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Шредера покинуть и другие посты в России.