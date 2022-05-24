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Замминистра финансов Моисеев: продление льготной ипотеки на следующий год не обсуждается

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что продление льготной ипотеки на следующий год не обсуждается в министерстве. Об этом пишет ТАСС.

«Не обсуждается», — сказал Моисеев, в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной и семейной ипотеки до 30 и 15 млн руб. соответственно.

На данный момент льготная ипотека для покупки жилья в новостройке, земельного участка или строительства собственного дома в 9% и на сумму до 12 млн рублей действует в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Ленинградской области, в остальных регионах России — до 6 млн рублей. Она будет действовать до конца 2022 года.

Мишустин также объявлял, что с 2023 года в России будет введен единый тариф на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

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