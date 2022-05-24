В России предложили снизить требования к IТ-компаниям для получения налоговых льгот

Минцифры предложило снизить требования к IТ-компаниям для получения налоговых льгот. Информация об этом содержится в поправках в Налоговый кодекс, которые подготовили представители Минцифры и Минфина, пишет ТАСС.

Предполагается, что на налоговые льготы смогут претендовать аккредитованные IТ-компании с долей доходов в размере 70% вместо 90%. Требования к ограничению количества персонала в аккредитованной компании до 7 человек инициаторы изменений предлагают убрать.

Льготы предлагают распространить на новые виды деятельности, в том числе на продажу онлайн-рекламы, предоставление доступа к контенту по подписке, оказание образовательных услуг на онлайн-платформах.

На прошлой неделе издание «Известия» со ссылкой на Минцифры России сообщило, что в России рассматривают снижение стоимости массовых рассылок СМС от банков. Инициатива позволит банкам сократить расходы на отправку СМС вместо уведомлений. Сейчас одно такое СМС стоит 1,5-2 руб., а отправка push-уведомления обходится банкам в 5–20 копеек.