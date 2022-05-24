Более 40% медиков заявили о сложностях с медицинской информационной системой

Медицинская информационная система (МИС) отсутствует или не используется более чем у 40% медиков. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опрос команды приложения «Справочник врача».

В исследовании отметили, что более 40% опрошенных медиков испытывают трудности с МИС. Среди них 27% заявили, что этой системой никто не пользуется, а 17,1% указали на ее отсутствие. Кроме того, 84,14% медработников пользуются компьютером на работе. Однако почти у 20% из них нет постоянного выхода в интернет.

В Минздраве России не согласились с результатами и заявили, что сейчас 87,3% государственных медорганизаций передают данные из МИС в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

По словам экспертов, оценка цифровизации врачами достаточно субъективна. Однако ответы медиков дают знать, что есть определенные проблемы в плане внедрения новых технологий. При этом ситуация кардинально изменилась бы в лучшую сторону, если бы в стране была конкурентная среда, когда у каждого руководителя клиники была мотивация внедрять новые технологии.

В конце апреля заведующая отделением радионуклидной и лучевой диагностики ИЯМ Оксана Платонова заявила, что применение нейросети Deep Artificial Vision в Институте Ядерной Медицины в Химках поможет врачам в диагностике онкологических заболеваний, ускорив процесс обработки результатов обследований в 5-10 раз.