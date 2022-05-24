В Совфеде высмеяли отказ Польши от российского газа

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил решение Польши досрочно разорвать ямальский контракт на поставку газа из России.

По его словам, Варшава расторгла это соглашение с «Газпромом» и «делает вид», что ей «не нужен» российский газ. При этом Польша получает голубое топливо реверсом из Германии, то есть подтверждает на деле, что оно ей необходимо, указал сенатор.

«Чисто польский стиль», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в «Газпром» вопрос, связанный с разрывом Польшей соглашения с Россией о поставках газа. По его словам, польские власти в настоящий момент занимают в отношении России «оголтелую» позицию.

Соглашения о поставках российского газа в Польшу, подписанные почти 30 лет назад — в 1993 году — принято называть ямальскими. Предполагалось, что действующий контракт завершится в конце 2022 года. Однако в Варшаве приняли решение досрочно его разорвать. Поставки топлива в республику были приостановлены в конце апреля на фоне требования Москвы об оплате в рублях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».