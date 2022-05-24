Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Футболист «Зенита» Круговой рассказал, что ему не нравится в Дзюбе 03:20
Экс-игрок «Зенита» Игонин считает, что отсутствие конкуренции в России... 03:14
Число больных «лихорадкой» в Северной Корее приблизилось к 3 млн 03:13
В России могут создать службу по восстановлению ДНР и ЛНР 02:59
В Госдуму этим летом внесут законопроект о реформе накопительных пенсий 02:53
В Италии подняли вопросы о положении русскоязычных на Украине 02:39
Боец UFC Бернс считает, что Оливейра одолел бы Хабиба в их очном поединке 02:36
В Раду внесли законопроект, разрешающий украинским офицерам убивать дезертиров 02:35
Джокович рассказал, что у Уимблдона была альтернатива отстранению россиян, но ее... 02:28
Иммунолог Крючков: вирус оспы обезьян мог начать передаваться от человека к человеку 02:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Совфеде высмеяли отказ Польши от российского газа

Сенатор Пушков высмеял решение Варшавы досрочно разорвать «ямальский» газовый контракт

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил решение Польши досрочно разорвать ямальский контракт на поставку газа из России.

По его словам, Варшава расторгла это соглашение с «Газпромом» и «делает вид», что ей «не нужен» российский газ. При этом Польша получает голубое топливо реверсом из Германии, то есть подтверждает на деле, что оно ей необходимо, указал сенатор.

«Чисто польский стиль», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в «Газпром» вопрос, связанный с разрывом Польшей соглашения с Россией о поставках газа. По его словам, польские власти в настоящий момент занимают в отношении России «оголтелую» позицию.

Соглашения о поставках российского газа в Польшу, подписанные почти 30 лет назад — в 1993 году — принято называть ямальскими. Предполагалось, что действующий контракт завершится в конце 2022 года. Однако в Варшаве приняли решение досрочно его разорвать. Поставки топлива в республику были приостановлены в конце апреля на фоне требования Москвы об оплате в рублях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть