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Wildberries установил штрафы за отказ от товара

Клиенты Wildberries сообщили о 100-рублевых штрафах при возврате товара

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Российский маркетплейс Wildberries ввел систему массовых штрафов в случае возврата товара. Об этом пишет РБК со ссылкой на обсуждение пользователей в сообществе Wildberries во «ВКонтакте».

Первые предупреждения о том, что в случае отказа от заказанных товаров придется заплатить по 100 рублей за каждый, пользователи стали получать около месяца назад. Некоторые из них заявляют, что списание суммы производится даже в случае возврата бракованной продукции.

Уведомление содержит ссылку на закон «О защите прав потребителей», одна из статей которого предполагает, что в случае отказа от товара продавец обязан возвратить клиенту сумму, которая была уплачена по договору. Исключение составляют расходы продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.

По словам представителя Wildberries, разные модели доставки тестируются с 2020 года, а для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики. Данный механизм предполагает мотивировать потребителей к осознанному заказу товаров и обезопасить предпринимателей от случаев недобросовестной конкуренции.

Ранее в Wildberries сообщали, что компания занимается тестированием оплаты возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров.

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