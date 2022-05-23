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Группа МТС нарастила выручку от продаж для бизнес-клиентов на 22,3%

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Depositphotos

Группа МТС в 1 квартале 2022 года нарастила выручку от продаж для бизнес-клиентов на 22,3% в годовом выражении. По данным компании, основной прирост выручки в бизнес-сегменте обусловлен большим спросом на цифровые решения в сфере импортозамещения.

Основными драйверами роста направления стали облачные сервисы, услуги интеллектуальных сетей связи — виртуальные АТС, решения Telecom API, использование речевых технологий.

Так, облачный бизнес МТС стал одним из главных драйверов роста, увеличив выручку за первый квартал на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительный рост, как поясняют в компании, обусловлен привлечением новых клиентов, а также увеличением доходов с одного клиента.

Крупный бизнес начинает занимать все более ведущую роль в структуре выручки облачного провайдера #CloudMTS. Это в немалой степени связано с тем, что #CloudMTS сократил скорость миграции для крупных клиентов с нескольких недель до двух дней из-за необходимости ухода российских компаний в отечественные облака из зарубежных, отмечают в МТС. Доходы от услуг размещения клиентских серверов в ЦОДах (colocation) по итогам первого квартала 2022 года от года к году увеличились в четыре раза.

Свою роль сыграла и консолидация новых активов. Так, МТС дополнила экосистему продуктов для бизнеса решениями своей 100% дочерней компании «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), которая была приобретена в прошлом году. Здесь весомый вклад в бизнес внесли услуги виртуальных АТС (ВАТС): по итогам 2021 года МТС была признана лидером по выручке на рынке этих решений для корпоративных клиентов. По оценке независимого агентства «ТМТ Консалтинг», МТС в прошедшем году впервые возглавила рейтинги цифровых сервисов ВАТС, потеснив лидеров прошлых лет. МТС через свою «дочку» МТТ также продолжает развивать направления голосовых роботов, набравших популярность начиная с пандемии.

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