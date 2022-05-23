Состояние 10 богатейших людей оказалось выше средств 40% населения Земли

Капитал 10 богатейших людей превышает совокупное состояние 40% жителей Земли и составляет $12,7 трлн. Об этом сообщает благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.

Совокупное состояние 2688 миллиардеров оказалось выше, чем общий объем средств 3,1 млрд беднейших жителей планеты. При этом за два года число миллиардеров выросло на 573 человека, отметили в организации.

В Oxfam добавили, что капитал 20 крупнейших долларовых миллиардеров выше ВВП части Африки, которая южнее Сахары. При этом каждые 30 часов в мире появляется новый миллиардер.

В сообщении указали, что за два года в мире совокупное состояние миллиардеров росло быстрее, чем за все прошедшие 23 года. Его общий капитал сейчас равняется 13,9% от всего мирового ВВП, что в три раза выше показателей 2000 года. Больше всего стали зарабатывать владельцы энергокомпаний, а также занятые в сфере продовольствия.

20 мая The Times сообщила, что российские миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из десятки богатейших людей Великобритании. Абрамович потерял 20 позиций и опустился с восьмого места на 28-е. Его состояние уменьшилось до £6 млрд. Усманов оказался на 11-й строчке рейтинга, потеряв шесть позиций. Его состояние сократилось до £10 млрд.