Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Экономист Домащенко предупредил о риске «голландской болезни»... 15:14
Захарова рассказала о казусе суверенитета Украины 15:13
Адвокат осужденного на Украине российского военного планирует обжаловать приговор 15:09
Автовладельцам начали приходить штрафы за использование телефонов пассажирами 15:08
Форвард «Динамо» может перейти в «Зенит» 15:07
Актриса Старшенбаум вспомнила, как лишилась работы из-за халатности косметолога 15:06
МИД РФ: Запад давит на страны Африки, пытаясь помешать им сотрудничать с Россией 15:04
Лукашенко пошутил об укреплении рубля 15:03
Ким Чен Ын похоронил своего наставника на фоне эпидемии COVID-19 15:00
В ЦБ заявили о возможном снижении ключевой ставки в 2022 году 15:00
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Состояние 10 богатейших людей оказалось выше средств 40% населения Земли

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Капитал 10 богатейших людей превышает совокупное состояние 40% жителей Земли и составляет $12,7 трлн. Об этом сообщает благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.

Совокупное состояние 2688 миллиардеров оказалось выше, чем общий объем средств 3,1 млрд беднейших жителей планеты. При этом за два года число миллиардеров выросло на 573 человека, отметили в организации.

В Oxfam добавили, что капитал 20 крупнейших долларовых миллиардеров выше ВВП части Африки, которая южнее Сахары. При этом каждые 30 часов в мире появляется новый миллиардер.

В сообщении указали, что за два года в мире совокупное состояние миллиардеров росло быстрее, чем за все прошедшие 23 года. Его общий капитал сейчас равняется 13,9% от всего мирового ВВП, что в три раза выше показателей 2000 года. Больше всего стали зарабатывать владельцы энергокомпаний, а также занятые в сфере продовольствия.

20 мая The Times сообщила, что российские миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из десятки богатейших людей Великобритании. Абрамович потерял 20 позиций и опустился с восьмого места на 28-е. Его состояние уменьшилось до £6 млрд. Усманов оказался на 11-й строчке рейтинга, потеряв шесть позиций. Его состояние сократилось до £10 млрд.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть