Украинский фермер заявил о поставках овощей из Европы в ущерб урожаю страны

Украина завозила овощи из Европы в ущерб своему урожаю. Об этом РИА «Новости» заявил фермер из Херсонской области Олег.

«Были открыты границы, и завозились овощи из других стран и продавались. Фермеры выбрасывали редиску, потому что стоила она просто копейки», — отметил фермер.

По его словам, овощи поставлялись из соседних европейских стран. Это привело к тому, что местным фермерам пришлось снижать цены на свою продукцию, а некоторые уничтожали свой урожай. Сейчас же что-то выращивать становится бессмысленно.

19 мая министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что урожай в 2022 году будет в два раза меньше, чем в прошлом году. Он указал, что следующая посевная озимыми находится под критической угрозой.