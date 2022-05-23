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РИА «Новости»: материнская компания Tetra Pak уходит из России

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Global Look Press

Головной офис транснациональной компании Tetra Pak больше не контактирует с российским АО «Тетра Пак» в связи с введенными против России санкциями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По его словам, сейчас российское подразделение «Тетра Пак» фактически работает автономно от головной организации. На фоне этого возникают проблемы с заключением договоров поставок упаковки российским организациям, нарушается функционирование информационных систем, включенных в процесс цифровой печати.

В настоящее время «Тетра Пак» может печатать только уже загруженные на сервер виды упаковки, менять дизайн нет возможности.

«Российская команда Tetra Pak не способна устранить возникшие проблемы самостоятельно, так как для этого требуется доступ к серверу в Великобритании, который предоставлять отказываются. В случае если такая ситуация продолжится, российское подразделение может полностью остановиться», — рассказал представитель «дочки» Tetra Pak.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали новую фазу переговоров о замене уходящих из РФ брендов турецкими.

23 мая стало известно, что сеть Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы.

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