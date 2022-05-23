Глава Минэкономики Германии заявил о прогрессе в отказе от российского газа

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о прогрессе в вопросе отказа от российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.

«Прогресс есть. Мы сократили зависимость от газа из России с 55% перед началом войны до 35%. Если все пойдет хорошо, к Рождеству или к концу года мы получим два терминала СПГ, это плавучие (терминалы)», — сказал он.

Хабек добавил, что хранилища наполняются медленно, но уверенно, а освобождение ФРГ от зависимости от российского газа «продлится еще немного».

Ранее германский промышленный союз посчитал убытки при отказе от российского газа.

17 мая Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что газовые хранилища страны заполнены на 40,8%. Согласно отчету, снабжение газом стабильно, его безопасность в настоящий момент должным образом обеспечена. В отчете также отмечается, что текущий уровень запасов «значительно выше, чем весной 2015, 2017, 2018 и 2021 годов».