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Глава МВФ считает необходимым снизить торговые барьеры для борьбы с инфляцией

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Sergei Karpukhin/Reuters

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что считает необходимым снизить международные торговые барьеры для борьбы с инфляцией, сообщает ТАСС.

«Мы можем начать прямо сейчас, снизив торговые барьеры, чтобы преодолеть дефицит и уменьшить цены на продукты и другие товары. Не только странам, но и компаниям необходимо диверсифицировать импорт, чтобы обеспечить безопасность цепочек поставок и сохранить огромные преимущества глобальной интеграции для бизнеса», — заявила Георгиева.

Она отметила, что необходимо восстановить доверие международной общественности к «глобальной системе, основанной на правилах».

«Только неопределенность вокруг торговой политики привела к снижению мирового ВВП в 2019 году почти на 1%», — напомнила Георгиева.

Ранее руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что на глобализации еще рано ставить крест.

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