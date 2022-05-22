Несколько китайских компаний могут приостановить участие в «Арктик СПГ-2»

Пять китайских компаний могут остановить производство модулей для проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» до конца мая, передает издание South China Morning Post со ссылкой на источник.

По его данным, окончательное решение еще не принято. Компания остается «в тесном контакте с вовлеченными сторонами», так как ситуация «меняется каждый день».

«Арктик СПГ-2» — второй крупнотоннажный проект «Новатэка» по производству сжиженного природного газа после «Ямала СПГ».

Ранее Госдума приняла закон, который устанавливает в морских портах расчеты в рублях для иностранных компаний за услуги по погрузке, выгрузке и хранению сжиженного природного газа (СПГ), который произведен в Арктической зоне России.

Проекты по строительству морских перегрузочных комплексов для СПГ строятся с участием зарубежных компаний, являющихся акционерами СПГ-проектов. В тексте закона указывается, что мера по рублевым расчетам нужна для снижения рисков при реализации СПГ-проектов, которые связаны с изменениями на валютных рынках.

Кроме того, принятие документа поспособствует развитию производства СПГ в Арктической российской зоне.