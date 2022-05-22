В ЕЦБ заявили о необходимости регулировать криптовалюты

Криптовалюты в современной экономике ничем не подкреплены, поэтому их необходимо регулировать. Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, передает Bloomberg.

«Меня беспокоят люди, которые не понимают рисков вложения в криптовалюты и могут потерять все. Поэтому я считаю, что это должно регулироваться», — отметила Лагард.

По ее словам, криптовалюты сейчас ни на чем не основаны и за ними ничего не стоит, то есть нет никакого базового актива. Получается, что у цифровой валюты нет ничего, что могло бы стать фундаментом безопасности.

Она добавила, что достойной заменой криптовалюте может стать цифровое евро. ЕЦБ может запустить его в ближайшие четыре года.

В начале апреля в Европарламенте приняли законопроект о борьбе с отмыванием денег, в рамках которого каждая криптовалютная операция должна быть идентифицирована. По информации Европарламента, криптокомпании должны будут определять и отслеживать всех участников операций с цифровой валютой, помимо своих клиентов. При этом закон также распространяется на частные кошельки физлиц.