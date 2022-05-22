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Средний лимит по кредитным картам в России опустился до минимальных значений с июля 2020 года

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Средний лимит по кредитным картам в России в апреле достиг 65,8 тыс. руб., что стало минимумом с июля 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Уточняется, что за прошлый месяц снижение произошло на 0,9%, а по сравнению с показателем годом ранее падение составило 11,8%.

При этом выдачи кредитных карт начали восстанавливаться. Так, за апрель количество выданных кредиток выросло на 17,5% — до 1,26 млн, а объем задолженности по ним увеличился на 16,4% — до 82,9 млрд руб.

Объем задолженности стал больше на фоне роста стоимости заемных средств по кредитным картам до многолетних максимумов — до 34,1% годовых в прошлом месяце. В марте этот показатель был на уровне 33,5%, а в апреле прошлого года — 24,5%

Ранее стало известно, что а апреле в России количество одобренных банками заявок на кредитные каникулы стало выше, чем в пиковые периоды пандемийного 2020 года.

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