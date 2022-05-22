Решетников: санкции Запада против России создают уникальные возможности для Азии на рынке РФ

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что санкции Запада против России создают уникальные возможности для стран Азии, в том числе для Таиланда, на импортном и экспортном рынке РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во всех таких ситуациях (в условиях действия санкций), с одной стороны это проблема, с другой – это возможности (для экономик Азии), в том числе и для тайской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались», — рассказал Решетников.

По его словам, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то появляются возможности для российских предприятий, которые в текущий момент находятся в активном поиске рынков сбыта и переориентируют свою продукцию. Это касается и топливно-энергетических ресурсов, нефти, нефтепродуктов, газа и удобрений, и продовольственных товаров, машиностроительных товаров.

Ранее Решетников заявил, что для успешного разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии России необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли.