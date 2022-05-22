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Решетников: санкции Запада против России создают уникальные возможности для Азии на рынке РФ

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что санкции Запада против России создают уникальные возможности для стран Азии, в том числе для Таиланда, на импортном и экспортном рынке РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Во всех таких ситуациях (в условиях действия санкций), с одной стороны это проблема, с другой – это возможности (для экономик Азии), в том числе и для тайской экономики, прийти на российский рынок и заполнить те ниши, которые образовались», — рассказал Решетников.

По его словам, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то появляются возможности для российских предприятий, которые в текущий момент находятся в активном поиске рынков сбыта и переориентируют свою продукцию. Это касается и топливно-энергетических ресурсов, нефти, нефтепродуктов, газа и удобрений, и продовольственных товаров, машиностроительных товаров.

Ранее Решетников заявил, что для успешного разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии России необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли.

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Санкции против России
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