Глава Минэка Решетников: поворот к Азии России требует по-новому решить вопросы логистики

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников заявил, что для успешного разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии России необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если мы говорим о развитии торговли, то нам придется решать и вопросы с логистикой. Те логистические цепочки, которые сейчас есть, они подходят под торговлю, условно говоря, зерном, торговлю нефтепродуктами. А что касается, например, поставок удобрений, здесь уже более сложная возникает логистика — куда везти, как грузить», — рассказал Решетников.

По его словам, в текущий момент специалисты развивают коридор на севере – юге с использованием инфраструктуры южных соседей.

Ранее Решетников выразил мнение, согласно которому антироссийские санкции дестабилизируют ситуацию во всей мировой экономике.

По словам министра, санкции ограничиваю поставки, вызывают рост стоимости логистики. А это, в свою очередь, ведет к мировому росту цен на продовольствие, ухудшению благосостояния людей в наиболее уязвимых развивающихся экономиках с невысоким уровнем дохода.