Очередь из грузовиков на въезд из Эстонии в РФ под Псковом за неделю увеличилась вдвое

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) стало известно, что очередь из большегрузных автомобилей на въезд из Эстонии в Российскую Федерацию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора», за неделю увеличилась в два раза — до 407 фур. Об этом сообщает ТАСС.

«Шумилкино», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств) перед пунктом пропуска — 220», — утверждается на сайте ФТС.

В ведомстве отметают, что пункте пропуска «Куничина Гора» в очереди на въезд в РФ находятся 187 фур. При этом в начале этой недели в очередях на этих двух пунктах пропуска было в общей сложности 210 фур.

Ранее стало известно, что восемь ассоциаций производителей продуктов питания обратились к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы.

Документ подписан главами Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, «Союзмолока», Руспродсоюза, «Союзнапитков».