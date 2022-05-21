Мурашко призвал развивать инициативы по ограничению продаж алкоголя

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высказался в пользу ограничения продаж алкоголя в России. Об этом глава Минздрава сказал в ходе рабочей поездки в Курскую область, пишет ТАСС.

Он отметил, что инициативы по сдерживанию сбыта спиртного нужно поддерживать и развивать.

«Мы считаем, что эти инициативы (по ограничению продаж алкоголя) нужно поддерживать всячески и развивать», — сказал он.

Мурашко подчеркнул, что алкоголь приносит ущерб не только семье и социальной жизни граждан, но и является токсическим ялом с медицинской точки зрения.

«Для лиц с нарушением ритма он является настолько токсичным, что даже малые дозы могут привести к нарушению ритма и летальному исходу», — отметил министр.

В качестве позитивного примера, где реализуют программы по ограничению продаж, министр привел Якутию и Забайкальский край.

Ранее 21 мая Мурашко заявил, что благодаря вакцинации у части жителей России есть иммунитет к оспе обезьян. В стране уже есть определенная часть иммунного населения, так как в СССР до 1980 года проводилась обязательная вакцинация против оспы.