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Министр энергетики Катара сказал, что не хотел бы отправлять весь СПГ страны в Германию

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Kacper Pempel/Reuters

Катар не хотел бы экспортировать весь свой сжиженный природный газ (СПГ) в Германию. Такую позицию в интервью немецкой газете Handelsblatt высказал государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.

Аль-Кааби также высказался в пользу диверсификации покупателей.

«Точно так же, как потребители хотят разнообразить источники поставок, мы придаем (большое) значение диверсификации наших клиентов. Я бы не хотел продавать ФРГ весь наш газ», — сказал министр.

С таким заявлением он выступил после того, как Катар и Германия подписали 20 мая совместную декларацию об укреплении двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.

По его словам, в соответствии с документом, обе страны будут развивать торговые взаимоотношения в области СПГ и зеленого водорода. Кроме того, Доха и Берлин договорились сотрудничать в вопросе изменения климата.

Вместе с тем министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил днем ранее, что «его страна намерена начать поставки СПГ в Германию в 2024 году».

Накануне вице-премьер Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сказал, что Катарское инвестиционное управление не планирует выходить из проектов в России, однако новые тоже не планируются.

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