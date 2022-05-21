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Клишас рассказал, когда можно будет говорить о реальном укреплении рубля

Сенатор Клишас назвал условие, при котором можно будет заявить о реальном укреплении рубля

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Андрей Клишас рассказал в своем Telegram-канале, когда можно будет сказать о реальном укреплении рубля.

«О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», — написал он.

По данным Мосбиржи, на торгах 20 мая доллар потерял 3,8% и к 12:00 мск достиг отметки в 58 руб. Курс евро снизился на 4,7% до 59 руб. До этого доллар торговался на уровне 61 руб., евро – 62,60 руб. Таких низких значений американской валюты не было с января пандемийного 2020 года. Евро же упал до показателей пятилетней давности.

Как предположила экономист Татьяна Куликова, такая динамика связана с поступлением на внутренний рынок большого количества валюты в счет оплаты за российский газ.

«Курс рубля сильно зависит от того, сколько валюты пришло на рынок. Западные покупатели оттягивали момент оплаты газа, но сейчас начали платить. Большая сумма валюты, которая пришла, продавила курс», — указала Куликова.

Она также добавила, что дном доллара можно считать цифру в 48 рублей, но этот сценарий выглядит совершенно экстремальным.

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