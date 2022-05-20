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В ВШЭ предупредили о подорожании продуктов на 10-20% в случае выхода России из ВТО

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Ruben Sprich/Reuters

В случае выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО), продукты питания, поставляемые в страну из-за границы, подорожают на 10-20%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Григорий Калачигин.

Он объяснил, что принципы ВТО заложены и в систему торговых отношений ЕАЭС, членом которого также является Россия.

«Если Россия выйдет из ВТО, она не сможет это сделать без согласования с партнерами по ЕАЭС. Одномоментный выход России из ВТО и ЕАЭС может привести к повышению внутренних розничных цен на зарубежные продукты питания в среднем на 10-20%», — заявил Калачигин.

Экономист отметил, что каких-то весомых плюсов в выходе России из ВТО нет. Кроме вероятного роста цен, Москва также лишится защиты от тарифных ограничений, что уменьшит в итоге поступления в бюджет. Кроме того, выход из ВТО никак не повлияет на санкции, под которыми сейчас находится Россия.

Выйти из ВТО на этой неделе предлагал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Изначально идею в виде законопроекта предлагали депутаты от партии «Справедливая России — патриоты — за правду» еще в марте. Тогда МИД России выступил против, назвав идею «подарком недругам».

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