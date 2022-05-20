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Центробанк России отменит запрет на короткие продажи с 1 июня

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Банк России отменит запрет на короткие продажи с 1 июня. Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров, пишет на своем сайте пресс-служба онлайн-брокера «Тинькофф Инвестиции».

Кроме того, Банк России отменит ограничение на покупку валюты «с плечом». До этого, как отмечают на сайте «Тинькофф Инвестиций», на Санкт-Петербургской бирже обещали вернуть ранние торги в ближайшие недели.

На сайте онлайн брокера также добавили, что ранние торги лучше проводить с шортом. В ином случае может получиться дисбаланс спроса и предложения, считают в компании.

На прошлой неделе Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике назвал кризис текущего года «одним из самых существенных вызовов» с 1990-х годов.

Эксперты регулятора указывали, что сокращение внешней торговли и экспортных возможностей приведет к тому, что «в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже исторических средних значений». В основном российские компании будут сконцентрированы на производстве для внутреннего рынка, добавили они.

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