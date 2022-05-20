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Банк БРИКС к 2026 году доведет общий пакет одобренных кредитов до $60 млрд

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folhageral.com

Созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) Новый банк развития (НБР) намерен к 2026 году довести общий пакет одобренных кредитов на проекты до $60 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе финансовой организации отмечается, что с 2022 по 2026 год банком запланировано утверждение финансирования из его собственного баланса различных проектов на $30 млрд. Отмечается, что 30% общего объема кредитов будет выделено в местных валютах, еще 30% направят для поддержки несуверенных операций. До 40% всего объема будущих кредитов будет направлено на проекты, которые будут направлены на то, чтобы смягчить последствия изменений климата и создание новой энергетики.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Новый банк развития, который создали страны БРИКС, может сыграть важную роль для стран — членов этого сообщества в смягчении последствий нарастающего кризиса.

В середине апреля издание American Thinker написало, что Россия благодаря БРИКС создала альтернативную «вселенную», где нет места американскому доллару.

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