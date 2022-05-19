Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
«Сектанты или сумасшедшие»: нижегородку напугали иконы на чердаке дома 21:08
ФАС РФ рассказала, что не получала ходатайство о продаже McDonald's 21:08
Министр иностранных дел КНР Ван И: Китай предлагает расширить БРИКС 21:06
Apple показала гарнитуру дополненной реальности совету директоров 21:00
ЦСКА нацелился на полузащитника «Зенита» и сборной России 20:58
Кириенко заявил о войне всего Запада против России на Украине 20:55
В ООН не стали комментировать предложенный Италией мирный план по Украине 20:47
МОК перераспределил медали эстафеты на ОИ-2014 в Сочи из-за допинга российской... 20:44
Рианна родила мальчика от A$AP Rocky 20:41
Омич до смерти забил собаку кастрюлей из-за громкого лая 20:36
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg сообщил, что ЕС рассматривает приостановку соглашения о торговле с Британией

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Kirsty Wigglesworth/AP

В Евросоюзе могут рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о торговле с Великобританией в случае применения Лондоном мер по изменению договора по Brexit, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В сообщении СМИ говорится, что исполнительный орган ЕС может предложить приостановить действие всего торгового соглашения, если британский премьер Борис Джонсон «реализует свои угрозы» о принятии закона об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что правительство готовится представить в парламенте законопроект, предполагающий внесение изменений в протокол с ЕС по Северной Ирландии.

Протокол был согласован Брюсселем и Лондоном, чтобы избежать восстановления жесткой границы между входящей в Великобританию Северной Ирландией и самостоятельной Республикой Ирландия, члена ЕС. Соглашение предполагает создание таможенной границы в Ирландском море между Северной Ирландией и Великобританией.

Правительство Великобритании хочет внести в протокол существенные изменения, которые будут более строго очерчивать попадание товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть