Bloomberg сообщил, что ЕС рассматривает приостановку соглашения о торговле с Британией

В Евросоюзе могут рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о торговле с Великобританией в случае применения Лондоном мер по изменению договора по Brexit, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В сообщении СМИ говорится, что исполнительный орган ЕС может предложить приостановить действие всего торгового соглашения, если британский премьер Борис Джонсон «реализует свои угрозы» о принятии закона об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что правительство готовится представить в парламенте законопроект, предполагающий внесение изменений в протокол с ЕС по Северной Ирландии.

Протокол был согласован Брюсселем и Лондоном, чтобы избежать восстановления жесткой границы между входящей в Великобританию Северной Ирландией и самостоятельной Республикой Ирландия, члена ЕС. Соглашение предполагает создание таможенной границы в Ирландском море между Северной Ирландией и Великобританией.

Правительство Великобритании хочет внести в протокол существенные изменения, которые будут более строго очерчивать попадание товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.