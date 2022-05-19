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Силуанов считает, что банк БРИКС поможет смягчить последствия нарастающего кризиса

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Минфина России Антон Силуанов считает, что Новый банк развития (НБР), который создали страны БРИКС, может сыграть важную роль для стран членов этого сообщества в смягчении последствий нарастающего кризиса. Такое мнение министр высказал на ежегодном заседании Совета управляющих НБР, пишет ТАСС.

«В нынешних условиях НБР мог бы сыграть важную роль для стран членов для смягчения последствий нарастающего кризиса. Речь может идти о проектах в области обеспечения энергетической и продовольственной безопасности, развития транспортной и логистической инфраструктуры, платежно-расчетных систем», — полагает Силуанов.

В страны БРИКС входит пять государств: Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР. Новый банк развития эти страны учредили в 2014 году. Кредитная организация призвана финансировать инфраструктурные проекты в государствах-членах сообщества. Агентство Fitch присвоило НБР рейтинг на уровне АА+, означающий высокий уровень кредитоспособности.

В середине апреля издание American Thinker написало, что Россия благодаря БРИКС создала альтернативную «вселенную», где нет места американскому доллару.

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