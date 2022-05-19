ФАС одобрила покупку «Лукойлом» «дочки» Shell в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила российской нефтяной компании «Лукойл» сделку по покупке активов британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что российской компании разрешили купить активы Shell с условием соблюдения требований по реализации нефтепродуктов на бирже.

«Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов», — говорится в сообщении ФАС.

Доля, которую собирается приобрести «Лукойл» в ООО «Шелл нефть» составляет 99,9%.

12 мая «Лукойл» и Shell объявили о подписании соглашения, согласно которому российская компания купит 100% доли в ООО «Шелл нефть». В России компания владеет, в том числе 411 АЗС и заводом по производству смазочных материалов.

16 мая представитель Shell сообщил, что в России прекратят работу автозаправки компании. «На станциях, входящих в периметр сделки с «Лукойлом», полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу», — сказал тогда представитель организации.